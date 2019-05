Hombre denuncia a mujer por querer violarlo, pero policía no le hace caso

Fuera de sí. Un sujeto en aparente estado de ebriedad fue protagonista de un bochornoso video, en el cual se le ve pidiendo ayuda a un efectivo de la policía, llegando incluso a pedirle que lo lleve preso con el fin de estar alejado de la mujer que lo habría estado acosando.

En la cinta difundida a través de las redes sociales, se observa al indignado individuo suplicando para que lo lleven a prisión a toda costa, solo por el hecho de no tener cerca a la señorita, quien en todo momento se reía por la actuación del hombre.

“Yo me voy a ir en cana. Ya, llévame, con tal que me aleje, métanme en cana, prisión preventiva, cadena perpetua (…) me quiere violar. Estoy pidiendo ayuda a la policía, me quier llevar a un hostal y yo no quiero”, afirmó el asustado sujeto.