Hombre descubre infidelidad durante baby shower: “no puedo tener hijos”

¡Casi casi se convierte el papito! Así es… una vez más las redes sociales nos trae una noticia que sacó muchas sonrisas. Este hombre expuso a quien pensaba era el amor de su vida, el video viral llega desde Colombia.

Una novela en la vida real

Así como lo lee, esta parecía ser un baby shower más donde el papito iba a conocer el género de quien sería su primer hijo o hija, con el amor de su vida.

La historia parecía de cuento de hadas, sin embargo, este señor guardaba un secretito que planeaba sacar a la luz el mismo momento de la revelación del bebé.

Ya con la familia presente y todos felices, este señor reveló con documento en mano que no podía tener hijos; además eso no era todo, él señaló a su amigo también presente como el amante de su querida pareja.

“Ya no aguanto. Quiero que vean esto. ¿Saben qué es esto? Es un examen que me he hecho recientemente y dice que yo no puedo tener hijos”, dijo el señor durante el baby shower.

¡Que salga el desgraciadoooo!

Al verse descubierta, la futura mamita pidió un momentito para aclarar las cosas, sin embargo el hombre estaba bien preparado y hasta hizo reproducir un peculiar video.

Con el apoyo del DJ se vio un videito donde el amigo quien estaba presente en el baby shower, se va a la cama con la futura mamita.

El video compartido en TikTok se ha vuelto viral con más de 24 mil reacciones hasta el momento, pero algunos usuarios aseguran que se trata de un montaje.

