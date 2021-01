Hombre estuvo en penal 5 días por error del Poder Judicial al registrar su DNI

Compartir Facebook

Un hombre ha tenido que pasar una de las peores experiencias en su vida, pues estuvo en un penal junto a distintos delincuentes ranqueados. Incluso, sin haber cometido ningún crimen, solo por una negligencia del Poder Judicial.

La víctima identificada como Félix Merino Curi de 31 años estuvo recluido 5 días en el penal de Huamancaca por ser acusado de violación sexual en contra de una menor de edad. Lamentablemente, nunca estuvo involucrado en problemas.

El secretario de la Sala Penal Liquidadora de Huancayo, Alejandro Chambergo Hilario, colocó el número del DNI de Merino Curi y lo registró con requisitoria. El hombre estuvo cerca de su centro de labores, cuando la Policía lo intervino. Al darse cuenta de lo que era inculpado, fue trasladado a Huancayo.

A pesar que demostró ante la Policía y el INPE que no era la persona que buscaban, pues en los expedientes de la denuncia no coincidía con su nombre. Después de 4 días, el secretario judicial se dio cuenta del error y dispuso su liberación inmediata.

“Es algo grave y solo por un error, y de no revisar, constatar que yo no era (el acusado), directamente vieron mi DNI, me capturaron y me pasaron de carceleta en carceleta y terminé en el penal”, mencionó Merino Curi, quien pidió que se sancione drásticamente a los responsables.

