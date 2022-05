Hombre le regala un carro a su esposa en agradecimiento por haber dado a luz a su hijo

Compartir Facebook

Un joven de Nigeria se sintió tan feliz de convertirse en padre junto a su esposa que no quiso llegar con las manos vacías para cuando naciera el bebé, así que además del vehículo nuevo, también contrató músicos para demostrarle cuanto la ama.

Cuando una persona tiene a alguien importante en su vida como los padres, una pareja, un hijo o hasta una mascota, siempre se esmera en hacerle saber cuánto lo quiere y lo mucho que significa.

Los detalles de cada día son los que cuentan y hacen que este vínculo crezca, pero aveces sienten que no son suficiente y buscan una forma especial de decirles lo importantes que son, como entregarles un regalo.

Un hombre casado de Nigeria no pudo ocultar su felicidad por convertirse en padre junto a su esposa, ya que una nueva etapa llena de amor y crecimiento les espera. Algo de mucho significado, sobre todo para alguien que siempre quiso un bebé para cuidarlo y amarlo para siempre.

Si bien ser padres consiste en ser un equipo, este hombre no quiso quedarse con las manos vacías en el día que nació.

Así que luego de buscar la mejor forma de decirle a su esposa cuanto a quiere, y lo feliz que estaba de recibir a su pequeño, decidió comprar un auto nuevo para regalárselo como una sorpresa, y solicitó la ayuda de The Surprise Factory para crear el momento perfecto.



Este servicio se encargó de que ningún detalle faltara, y de grabar el momento en un video publicado en su cuenta de Instagram.

En el audiovisual se puede ver a la mujer saliendo de su casa junto a su esposo, y que no pudo contener las lágrimas al ver el auto que recibió de regalo. “Es mentira”, dijo al no poder creer lo que veía, y claro que no lo era.

Además también habían músicos tocando una serenata para mejorar el ambiente, y la mamá le dio un dulce abrazo y besos a su esposo para mostrarle lo agradecida que estaba por la sorpresa.

También posó con su bebé en brazos para la cámara y se subió al vehículo con él, muy emocionada por el futuro que les espera.