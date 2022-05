Hombre lleva 33 años en la universidad y debe más de 200 materias

Compartir Facebook

Max Mendoza, de 52 años, fue arrestado por engañar al Estado y por utilizar los beneficios estudiantiles de manera irregular para beneficio personal. El sujeto era dirigente estudiantil y se cambiaba de carrera constantemente para recibir las ayudas.

No todos tienen el privilegio de poder decir que han podido terminar una carrera universitaria. Y es que hay muchas personas que por más que lo deseen no pueden ingresar a la educación superior, o quienes lo logran no pueden terminar las materias y graduarse.

El caso de Max Mendoza

Bueno, el caso de Max Mendoza es un poco distinto. Se trata de un hombre de Bolivia que ingresó a la universidad en el año 1989 y desde ahí en adelante ha cursado varias carreras, pero no se ha graduado de ninguna hasta el día de hoy.

O sea, este hombre de 52 años continúa “estudiando” y ha dejado inconclusas más de 200 materias, según informó Televisa.



Este caso salió a la luz hace unos días porque se supo que el estudiante, que también fue dirigente estudiantil en 2018 tras ser elegido presidente de la Confederación Univesitaria Boliviana (CUB), ha estado recibiendo apoyos del Estado que ha utilizado para sustentarse económicamente.

Según una investigación, Mendoza habría cobrado un salario de más de 3 mil dólares por más de 4 años por ser presidente de la CUB, a pesar de no estar graduado, un requisito que sería obligatorio para obtener ese cargo.

Su caso causó mucha polémica entre los mismos estudiantes, quienes se manifestaron para que Max dejara su cargo una vez que salieron a la luz sus irregularidades.

Las autoridades de Bolivia, teniendo estos antecedentes, descubrieron que Mendoza extendió sus funciones de manera irregular y ocupó ese dinero para beneficio personal.



Es por eso que fue detenido hace unos días en la ciudad de Cochabamba acusado de beneficiarse a través de apoyos estudiantiles, de usurpación de funciones y uso indebido de bienes públicos, entre otras cosas.