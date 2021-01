Hombre obtiene su licencia de conducir después de 157 intentos

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El que la sigue, la consigue. Un hombre de Reino Unido se ha convertido en noticia, luego que logró sacar su licencia de conducir después de dar el examen más de 156 veces. El sujeto nunca se rindió y cumplió su sueño.

Al mismo estilo de “Bob Esponja”, el hombre se presentó innumerables veces para dar el examen teórico, pero siempre obtenía el mismo resultado. Lejos de sentirse frustrado, el joven siguió intentando y, en la vez número 157, pasó el test. Sin embargo, tuvo un alto costo.

Según un medio inglés, el hombre gastó 3 mil libras esterlinas (14 742 soles con 60 céntimos) en presentarse a dar el examen. El joven no dudo en pagar tan alta cantidad para conseguir sacar su licencia de conducir.

También te puede interesar: Cobradora de combi causa sensación en TikTok con sus bailes

“Aprobar el examen de conducir puede ser uno de los retos más difíciles de la vida y puede llevarnos a algunos de nosotros muchos más intentos que a otros. Ya sea que suspendas tu examen una o 157 veces, no hay que avergonzarse de levantarse e intentarlo de nuevo, y cualquiera que pueda hacerlo merece un gran reconocimiento”, mencionó el director de la plataforma de alquileres de vehículos, Mark Tongue.

La Agencia de Normas de Conducción de Vehículos del Reino Unido (DVSA) no ha revelado el nombre del joven. No obstante, existen personas que también tienen varios intentos por pasar el examen. En el segundo puesto, está una mujer de 30 años que ha dado 117 veces el test y, hasta ahora, no lo pasa.

También te puede interesar: 16 miembros de una familia fallecen tras contagiarse en velorio