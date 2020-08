Compartir Facebook

Durante este confinamiento, un hombre decidió tomar ese tiempo para aprender todo aquello que no pudo, pues durante su infancia él no asistió a la escuela, razón por la que no sabía escribir.

Es así que, con ayuda de una de sus sobrinas, se trazó ese objetivo y comenzó con sus clases de escritura que poco a poco va perfeccionando y nos regala una lección de lucha y superación. Además, demuestra que no hay excusa para aprender y que, los años, no deben ser impedimento para ello.

Felipe Lira es el nombre del hombre que ahora muestra orgullo su avance en el aprendizaje de su lectura y escritura.

Kennya Ramos, es la sobrina de Felipe, quien tomó su tiempo para dedicarse a enseñarle a su tío el alfabeto y todo lo que necesitaba para leer y escribir. Definitivamente un trabajo lleno de amor y paciencia.

Fue en la cuenta de Twitter de Kennya que contó todo lo que su tío había logrado y lo orgulloso que se sentía luego de haber logrado escribir los nombres de sus nietos por primera vez él solo y sin ningún tipo de ayuda. Una imagen conmovedora.

La publicación de la sobrina rápidamente se llenó de comentarios y reacciones del público que aplaudieron la labor de la sobrina y la dedicación del hombre para querer seguir aprendiendo a pesar de los años.

Es más, la historia gustó tanto a los cibernautas que Kennya decidió abrir una cuenta de Twitter especial para conocer las actualizaciones del aprendizaje de su tío Felipe la que llamó @eltiofelipepelira.

Se trata de una historia más para admirar a quienes, a pesar de las adversidades, siguen aprendiendo y no se dejan vencer, aunque los años hayan pasado pero las ganas de salir adelante continúan.

