Hombre que se comprometió con una muñeca de trapo dice que está ’embarazada’

No todas las personas tienen los mismos gustos ni las mismas formas de relacionarse.

Sin embargo, hay veces que se conocen casos que siguen sorprendiendo por ser inéditos y por salirse de los cánones que las personas están acostumbradas.

Uno de ellos es un tiktoker de Colombia, conocido en redes como @montbk959, quien aseguró hace un tiempo que estaba enamorado de una muñeca de trapo.

Pero ese romance que causó impacto no quedó solo en eso. Este chico, que documenta su relación en Internet con la muñeca, llamada Natalia, tal como si se tratara de una persona de carne y hueso, reveló que tendrán a su tercer hijo.

Agrandan la ‘familia’

Este joven y Natalia ya compartían antes un hijo y una hija, y ahora llegará a este mundo Sammy, el tercer retoño.

Hace poco el muchacho subió una foto a sus redes sociales en donde aparecía la muñeca Natalia usando una camiseta que decía “Mamá de Sammy” justo en la parte de su barriga, la que había “crecido” con el paso del tiempo.

“Si no fuera por las muñecas, estaría más solo que nadie. Al menos tengo algo. Con mi Natalia vemos la tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he aguantado todo este año con ella“, dijo el joven.