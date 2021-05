Hombre que ultrajó y mató a niña, en la cárcel habría sido violado por 50 reos

Compartir Facebook

Una menor de dos años fue ultrajada y asesinada por Elman Elder Liñán Barreto, quien es hermano del padrastro de la niña, llevándola a un matorral y abusando de ella junto a otro sujeto.

El hecho ocurrió en Trujillo. Según lo informado por los medios en las últimas horas, Barreto habría sido víctima de violación dentro del centro penitenciario el Milagro, donde viene cumpliendo una prisión preventiva de 2 años por su macabro crimen.

Barreto, aprovechando que la niña estaba sola la convenció con globos y juguetes para poder llevarla a la zona donde comentaría el repudiable hecho junto a otra persona, según relató el asesino. El cuerpo de la niña fue encontrado posteriormente, cerca al río Moche en el interior de un pozo de 6 metros de profundidad junto a Barreto por agentes de la Policía

Violador violado

Según se informó, el asesino fue violado y desgarrado a manos de los internos del penal El Milagro, además fue golpeado en diferentes partes de su cuerpo. «Apenas vuelva lo van a picar», dijeron los internos al sostener que a» los niños no se tocan».

El sujeto fue evacuado inmediatamente a un hospital cercano donde llegó semi desmayado. «Los reos indignados decían te esperamos con falda, esto es poco lo que te mereces por haber violado y matado a una niña de dos añitos, una pequeña inocente».

“Choro” se disculpa con su víctima antes de que lo asalte

Delincuente se robó más de 10.000 soles, además se llevó celulares de alta gama, luego de cometer el robo, se disculpó con el dueño de la tienda.

¡Un ladrón educado! Las cámaras de seguridad del local registraron cómo el ladrón asaltó el local de una empresa maderera ubicada en la avenida Camino Real, en el distrito de Surco.

El delincuente llegó al local haciendose pasar como cliente y se sentó a preguntarle a la trabajadora sobre el precio de los productos.

Esta charla duró solo unos minutos, cuando el ladrón aprovechó para ponerse a observar qué cosas de valor podría llevarse

Procedió a levantarse del asiento y juntó las manos para pedir disculpas a la encargada en el momento que le confesó que iba a robar. Se acerca, le da la mano y le dice: “Perdóname, no quisiera robarte, pero la situación del covid me obliga. No tengo trabajo”

