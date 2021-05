Hombre rifará su carro para pagar tratamiento de su suegro internado en UCI

Compartir Facebook

A apoyar. Una familia está atravesando una serie de problemas, ya que uno de sus integrantes está infectado con la COVID-19 por lo que están tratando de mover cielo y tierra para que pueda mejorar.

Sin embargo, la cuenta de la clínica donde se encuentra sigue subiendo y ya no tienen el dinero suficiente para costearla. La familia Laura Ibáñez ha decidido gastar todos los ahorros y prestarse, pues el patriarca de 71 años continúa luchando contra la enfermedad.

Precisamente, su yerno José Luis Espinoza ha optado por despegarse de su carro y sortearlo, con la finalidad de juntar más fondos que se usarán en el tratamiento del patriarca de la familia Ibáñez. El vehículo fue comprado en enero de 2021, pero su yerno no dudo en ponerlo en venta para ayudar con los gastos.

“Ya hemos recibido el apoyo de todas las amistades, de la familia. Ya hemos gastado hasta lo último que teníamos. Ya no hay tarjetas de crédito, no hay más de donde sacar. (…) No sabemos cuántos días más va a estar ahí. Y ahorita nos hemos visto en la necesidad, en coordinación con toda la familia, de hacer una rifa”, mencionó Espinoza.

Según los familiares, la rifa se realizará a las 4 de la tarde este domingo 2 de mayo. El premio mayor será el carro; el segundo, un balón de oxígeno de 8 m3 y el tercero, un cubrecama.

“La rifa va a ser a las 4 p. m. Tenemos como premio mayor el auto, segundo un balón de oxígeno de 8 m3 y el tercero es un cubrecama. (…) Los interesados en participar pueden contactarme al 944 792 313, por favor apóyennos, lo amamos mucho”, indicó.

