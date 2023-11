¡Tragedia en SJL! Hombre se rosea combustible tras agredir a su esposa

Un trágico acontecimiento sucedió el día de ayer en San Juan de Lurigancho cuando un hombre decidió rociarse combustible en el cuerpo a raíz de una agresión hacia su esposa.

El suceso ha dejado consternados a los vecinos de la zona ya que no imaginaban que el hombre fuera capaz de atentar contra su propia vida y de una manera tan cruel.

Lamentable suceso

Un incendio se registró en San Juan de Lurigancho luego de que una pareja de adultos mayores discutiese.

El trágico suceso se llevó a cabo alrededor de las 6 de la tarde en el asentamiento humano Santa Rosa del Sauce en donde llegaron tres unidades de bomberos para poder atender la emergencia.

Te acuerdas las declaraciones de los vecinos de la zona afirmaron que escucharon gritos en la vivienda del segundo piso por lo que decidieron actuar para entender cuál era el problema de la discusión.

Al cabo de unos minutos salió de la vivienda el señor Gonzalo Cano quien se mostró despavorido y afirmando que había matado a su pareja.

La víctima fue llevada al centro de salud más cercano de la zona mientras que el hombre se roció gasolina, se encerró en su cuarto y se prendió en llamas.

«Yo me fui tras él porque se iba a hacer algo. Lo jalé para que no se subiera al segundo piso, pero me ganó en fuerza. Los demás no pudieron ayudar porque les daba miedo pasar por todo el charco de sangre», manifestó una vecina a un medio local.

Según se sabe agentes de la Policía Nacional del Perú trataron de evitar que sucediera esta tragedia.

Sin embargo, el hombre había trancado la puerta de la habitación donde se encerró.

Los niños que se encontraban en la vivienda fueron inmediatamente evacuados.

¿Qué se sabe de estado actual de la víctima?

Por el momento se desconoce cuál es el estado actual de la mujer que recibió diversas puñaladas de parte de su propio esposo.

El hombre que atentó contra la vida de su esposa y que luego falleció fue identificado como Gonzalo Teodoro Cano Paredes.

De acuerdos testimonios de los vecinos también confirmaron que en las peleas en la vivienda eran constantes.

Sin embargo, no habían llegado a tal extremo de agredirse y de atentar contra la vida.

Se debe tener en cuenta que en caso de incendios desastres o emergencias se debe comunicar con el cuerpo general de bomberos voluntarios marcando la opción 116.