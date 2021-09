Hombre sorprende al revelar que usa falda y tacones para ir a trabajar: “No me hace menos macho”

Compartir Facebook

El hombre de 61 años, es un influencer que causó revuelo en sus redes sociales al confesar que va al trabajo con vestimenta de mujer.

El influencer identificado como Mark Bryan se ha vuelto muy popular en Instagram. Es ingeniero de profesión, casado y tiene hijos, e indicó que quiere romper con los estereotipos de la moda al acudir a su centro de trabajo con tacones y falda.

Viven en Berlín, es heterosexual y tiene 61 años, le gusta las marcas exclusiva y se animó a sorprender a sus seguidores subiendo fotos de sus looks para ir a trabajar.

Esto empezó cuando fue al centro comercial para buscar unos zapatos para ir a la oficina, pero pasó por la sección de mujer y se percató de la variedad de zapatos que había en el mostrador y fue desde ese momento que empezó su cambio, ahora viste con falda y tacones.

“Creo que estoy ayudando a la gente a pensar que está bien vestirse con aquello con lo que se sienta más cómoda. Lo que una persona usa no debe dictar su orientación sexual. Soy un hombre heterosexual, pero llevo falda y tacones altos. Eso no me hace menos hombre.. “Creo que la ropa no debería tener género”, aseguró.

POLICÍA SE ENAMORA DE UN ‘CHORO’ Y LO AYUDA A ESCAPAR DE LA CÁRCEL

La joven policía de 24 años mantuvo una relación amorosa con un ladrón que lo ayudó a salir de las rejas mientras esperaba su juicio del crimen que había ocasionado. La autoridad identificada como Madina Shukenova conoció a Mikhail Serbin cuando estuvo a cargo de su caso por ser autor del robo de un banco.

El delincuente debía ser investigado por la policía para evitar que escapara de la prisión. Pero, el amor lo puede todo, pues la joven policía ayudó al malhechor que huyera sin dejar rastro alguno.

Para no generar sospechas, la joven informó la huida del ladrón, pero cuando el sujeto fue detenido de nuevo, se dieron con la sorpresa de que ambos eran pareja. La policía rusa acusó a la joven de ser cómplice del ladrón y automáticamente la retiraron del caso.

Además indicaron que es posible que sea sancionada e incluso podrían destituirla de su cargo por ser cómplice y por el abuso de autoridad.

