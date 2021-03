¡Horror! Mujer asada con su pareja agarra ‘rocón’ y se lo lanza

Compartir Facebook

Tremenda pelea. Las redes una vez nos muestran situaciones de algo peculiares, en esta oportunidad una mujer molesta increpa a quien sería su pareja. Él no se deja gritar y responde a la mujer, así sea de lejitos, el señor pone el pare pero la mujer ataca.

Mujer sacada de juicio

Esta parejita no tuvo vergüenza de la gente ni de los transeúntes que pasaban y los veían con miedo. A los lejos un cibernauta graba la escena, «Vamos sácale la mi**», se le escucha decir al joven que graba la pelea.

En el pequeño video se observa a una mujer muy molesta, ella discutiría con su pareja quien lejos de huir le responde y al parecer eso enojó más a la dama.

Cuando el joven se disponía a regresar con la señorita, ella observa al suelo y coge una piedra de gran tamaño, con la fuerza de diosa toma el rocón con una mano lanzándolo por el aire. El señor asustado se aleja y sigue la pelea.

Si bien es cierto no se sabe qué pasó después con estas dos personas, poco se puede imaginar. De seguro ya no están más juntos.

Mal de amores

Esta no sería la primera vez que las redes sociales nos muestran una peculiar historia de amor, muchos llaman a estos jóvenes o señores captados sufriendo por amor como «Soldados caídos».

Tanta sería la comunión de este tipo de situaciones que incluso existen grupos de Facebook y hasta páginas que son como círculos de apoyo.

Sea de alguna u otra manera, no te preocupes sobrino, el amor no lastima, no agrede. Hay muchas muchachas que esperan por conocerte.

