Horror: Vacunan a adultos mayores con jeringas vacías

Increíble. Tres adultos mayores iban a ser vacunados con jeringas vacías en diferentes puntos de la capital, denunciaron sus familiares.

El lunes se informó, a través de las redes sociales, de dos casos, cuya acusación quedó registrada en un video. Ayer apareció la tercera víctima de estos malos profesionales de la salud: Margarita Moreno, de 72 años, quien fue llevada a recibir su primera dosis, el pasado 30 de abril, al estadio Chancas de Santa Anita.

HABLA ABUELITA

“Estoy grabando y me doy cuenta que no le habían colocado casi nada, solo para dar la impresión de que la están pinchando. No era la misma cantidad que le colocaron a mi papá.

La señorita me dijo: ‘discúlpame, no ha cargado bien’. Luego, sacó una nueva vacuna. No pueden exponer a la muerte a las personas”, manifestó indignada, Vanessa Olave, hija de la anciana.

La anciana dio la cara y aconsejó a los hijos de otros adultos mayores. “Tengan cuidado con sus papás y abuelitos para que no les pase una situación similar”.

MINSA INDAGA

El vocero del Minsa, Arturo Granados, indicó que son tres casos en los que se ha denunciado que el personal de vacunación habría usado jeringas sin ningún contenido. Precisó que ya se identificaron a los involucrados y, aseguró que los ciudadanos en mención sí recibieron su dosis respectiva, pese a lo sucedido. Anunció que mañana se darán a conocer los resultados de la investigación que han iniciado.

“Estos tres casos están identificados en la Universidad Agraria de La Molina, en el estadio Chancas Santa Anita y en el Campo de Marte. La investigación es llevada a cabo por la división de inmunización y se determinará si hay responsabilidades administrativas o penales”, manifestó.

SAGASTI: SE DARÁ SANCIÓN EJEMPLAR

El presidente, Francisco Sagasti dijo que esto “es algo sumamente preocupante y realmente hasta podría ser criminal en algún caso”. Señaló que es un tipo de engaño que no se puede permitir. “Los protocolos establecen que se debe mostrar la vacuna. Vamos a ser extremadamente severos con las personas que no hayan cumplido con el protocolo dentro de la vacunación. Nos aseguraremos de que esto no vuelva a suceder dando una sanción ejemplar a los responsables”, señaló.