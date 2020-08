Hospital no la atiende y tras dar a luz en el baño, sus gemelos fallecen

Compartir Facebook

El hecho ocurrió en Argentina, y se trata de una denuncia en contra del hospital de Caleta Olivia.

Un padre asegura a través de sus redes sociales que, ante la falta de atención médica, su esposa dio a luz a sus gemelos en un baño, teniendo como fatal desenlace la muerte de ambas criaturas.

De acuerdo a la información compartida por Miguel Ruiz, padre de Mateo de Santino, ambos pequeños fallecieron el último martes a consecuencia de la negligencia de los trabajadores de un centro médico.

“Se me fueron mis dos angelitos, la verdad, este dolor que sentí es inexplicable, escuchar cómo se rompe tu alma en mil pedazos”, inicia su testimonio sobre el fatídico hecho, acompañado de dos imágenes en las que se mostraba a los bebés.

Asimismo, el hombre aseguró: “No quisieron actuar como se debe cuando ella tenía un embarazo gemelar, porque mandarla a la casa más de tres veces sabiendo el estado que ella tenía. Todos se lavaron las manos y hasta que mi señora no pudo aguantar más el dolor y rompió bolsa en el baño del hospital”.

Rechazos hacia el trabajo de los médicos

En la publicación, en la que también muestra el profundo rechazo hacia el trabajo de los médicos, explica que sus bebés no pudieron sobrevivir ni ser trasladados a otro hospital debido a que nadie le daba razón.

“Yo preguntaba y no me respondían. Hasta que llegó la ginecóloga y me dijo que los bebés no duraron más de una hora y ahí fue donde rompí en llanto por impotencia, bronca, mucha angustia y culpa por no poder hacer nada por ellos y por mi amor. Lamento no haberles dado una obra social buena para que nos pudiera atender como se debe. Lamento no poderlos llevar a un hospital que sí quieran atender. Solo me quedan esas fotos de mis angelitos que siempre los voy a recordar y los voy a amar toda la vida”, detalló.

Finalmente, en otra publicación se despidió de sus pequeños: “Imaginarme muchas cosas y sueños que quería hacer con ustedes, mis bebés. Muchísimas cosas tenía para hacer con ustedes. Solo espero que puedan cumplir todos esos sueños en donde quieran que estén y espero que en un lugar mucho mejor que este”.

