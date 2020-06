Hoy a las 8:30 p.m. el último capítulo de ‘Fuerza de mujer’, la novela turca más vista de latina

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Las novelas turcas han calado a fondo en el púbico peruano. Sus historias tienen todos los ingredientes para atrapar a la platea. Una de ellas, Fuerza de Mujer, que se transmite a las 8 y 30 de la noche en Latina, se consagró desde el primer capítulo con ratings de audiencia espectaculares porque la fórmula es perfecta: el amor y la entrega de una mujer por sus hijos no tiene límites.

Y hoy Fuerza Mujer llega a su final. La historia de Bahar puso en evidencia la realidad de muchas mujeres peruanas que día a día hacen hasta lo imposible por sacar adelante a su familia. La supuesta muerte de Sarp, su primer esposo, y las mentiras de su media hermana Sirin fueron de los primeros obstáculos que Bahar tuvo que superar, pero que le enseñaron que uno nunca puede dejarse vencer.

No solo eso, conforme avanzó la historia, ella se dio cuenta que para sus hijos no solo bastaba con tener una madre protectora; sino también, una madre que sienta, una mujer que no solo luche por ellos, sino también por su propia felicidad. Es así como Bahar, quién creía que no era posible enamorarse luego de perder al primer amor, conoció a Arif, un hombre que la cuidó desde el primer día, y que se ganó su corazón en base al buen trato con ella, y sobre todo, con sus hijos.

En sus capítulos finales, Sirin finalmente pagó por sus maldades y fue arrestada por acabar con la vida de Sarp. Por otro lado, la vida no deja de darle frutos a Bahar por todo lo que hizo por su familia: Tuvo la propuesta de plasmar su historia de superación en un libro, y meses después de ser publicado, ahora es una famosa escritora cuya meta es empoderar a personas que sientan que sus problemas no tienen solución. Próximos a celebrar la boda de su mejor amiga, Arif podría cometer una última locura por su amada Bahar y pedirle nuevamente su mano en matrimonio para concluir esta telenovela con una gran boda doble.

Özge Özpirincci, actriz de Bahar, cuenta que esta historia está dedicada a todas las «Bahar» de la vida real, y a los hombres que apoyan a las mujeres en la lucha constante que tienen en nuestra sociedad. Fuerza de Mujer es una historia que nos enseñó que hay que tener valor para enfrentar los obstáculos de la vida, seas hombre o mujer, y que tarde o temprano, la vida nos recompensará. Hoy a las 8:30 p.m. el desenlace de Fuerza Mujer, que de seguro será muy comentado.