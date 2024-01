Huarmey y sus atractivos turísticos forman parte de las nuevas producciones de Papillón [VIDEO]

Papillón es una reconocida agrupación de cumbia que viene siendo todo un éxito gracias a sus canciones. El grupo acaba de lanzar nuevas producciones musicales que fueron grabados en los diferentes atractivos turísticos de la ciudad de Huarmey para incentivar el turismo.

Papillón grabando en Huarmey

Hace unas semanas, Papillón llegó a la bella ciudad de Huarmey para incentivar el turismo con el apoyo de la Municipalidad y el alcalde Cavino Cautivo Grasa. Es por ello, que toda la agrupación estuvo presente para grabar sus últimas producciones musicales.

«Estamos muy contentos por todo el apoyo, el cariño y el recibimiento de toda la gente de Huarmey. No nos imaginábamos tanta acogida la verdad, Huarmey es la ciudad de la cordialidad y bien puesto ese nombre», comentó la cantante Nicole Flores.

Ethel Aliaga, vocalista de Papillón, también agregó sentirse muy emocionada: «Vamos estar en los diferentes tipos de lugares turísticos. Con Papillón y esta nueva producción musical que tenemos queremos difundir lo que es el turismo aquí, que es un lugar muy bonito. Muchos lugares hermosos, paisajes, hermosas playas y su rica comida».

¡Más música!

Como se recuerda la nueva cantante Danny Loo nació y creció en la ciudad de Huarmey. Ella apreció que el turismo de la localidad se fomente gracias a Papillón, además la Municipalidad de Huarmey y el alcalde promueven a los nuevos talentos de la ciudad.

«El alcalde Cavino Cautivo Grasa apoya mucho el talento aquí en la localidad. Me pongo de ejemplo porque en sí en varias ocasiones he recibido el respaldo y me parece que es como una puerta abierta para todos los artistas que vienen porque hay mucho talento en la ciudad de Huarmey», agregó.