Huelguistas agreden a doctor que iba a atender a pacientes UCI

Increíble. Un médico intensivista iba a cumplir sus labores, por ello debía trasladarse para atender a sus pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Domingo Olavegoya de Jauja.

Todo sucedió cuando el médico iba en su camioneta a su centro de trabajo que queda en Jauja, sin embargo el vive en Huancayo, por lo que debía llegar a las 7 de la mañana para iniciar su turno.

El galeno se desplazaba en su vehículo, pero al llegar a la Ciudad Universitaria, varios sujetos le lanzaron pintura en su coche, tras ello el médico decidió bajar a limpiar su parabrisas y terminaron tirándole pintura a él.

Debido a este mal momento que le tocó vivir, el médico no pudo llegar a su trabajo y así no atendió a sus pacientes, sin embargo este fue uno de los tantos casos de médicos que no llegan a sus centros de salud por las manifestaciones.

“Entendemos las razones de su protesta, pero es condenable que atenten contra un médico, entiendan que estamos en una emergencia sanitaria y les pedimos un libre y seguro tránsito para el personal de salud que debe llegar al hospital y a los diferentes centros de salud, donde tenemos enfermos que atender”, indicó Lourdes Ayala, directora del hospital de Jauja.

