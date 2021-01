Hugo García ampaya a Alejandra Baigorria y Said Palao en tienda para bebés

Compartir Facebook

¿Tendrán planes? La parejita de Alejandra Baigorria y Said Palao están más enamorados que nunca. Ambos guerreros se han ido de una corta “luna de miel”, tras acabar la temporada del reality.

En su viaje a Estados Unidos se encontraron con Hugo García con quienes salieron a pasear por los centros comerciales. Sin embargo, Hugo fue testigo de algo fuera de lo común, ya que “la rubia de Gamarra” estaba comprando dentro de una tienda para bebés.

Hugo no dejó pasar la oportunidad y capturó la peculiar escena para molestar a Said Palao, quien solo esperaba afuera que Alejandra termine de comprar. “Uy, noo. Uy, noooo. Mi hermano (Said) estás sometido ah. Ya fuiste”, mencionó Hugo García, mientras se burlaba de la pareja de “Alejito”.

No obstante, Said Palao no se quedaría callado y le contestó irónicamente a Hugo para que lo deje de molestar. “Si nos ha enviado Mafer (Neyra)”, indicó evidentemente incómodo el “guerrero”.

Como se recuerda, Alejandra Baigorria hace unos meses señaló que, a sus 31 años, si tiene el deseo de convertirse en madre y podría hasta pensar en una inseminación artificial. Ahora ya con pareja, quizás se vuelva realidad.

