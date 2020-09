Hugo García con nuevo departamento:” Han sido muchos años de esfuerzo y sacrificios

Compartir Facebook

Hugo García, utilizo sus redes sociales para aconsejar a sus seguidores que persigan sus sueños, cibernautas y seguidores del modelo, solo tuvieron palabras de elogio para él, felicitándolo por este logro.

En redes sociales “el guerrero” se mostró emocionado al dar a conocer su nuevo departamento y declaro que han sido años de mucho esfuerzo y sacrificio, incitando a que todos hagan lo mismo, perseguir sus sueños.

“Estoy súper feliz, emocionado, hasta ahorita no me lo puedo creer. Algo que tan anhelaba. Han sido muchos años de esfuerzo y sacrificios. La gente sabe que soy cabeza de familia, he pasado por momentos difíciles”, declaró Hugo García para el canal en donde trabaja.

El modelo, se caracteriza por siempre mantener su vida privada, lejos de una pantalla de televisión, siendo así uno de los personajes más sobrios de los medios, junto a su enamorada “Mafer”.

La pandemia no se interpuso para que Hugo, siguiera con sus planes de querer adquirir su nuevo departamento, el cual compartirá con su familia, creando inspiración en personas que cuentan que la COVID-19, perjudicó sus bolsillos.

“No tenía la idea de subirlo, pero decidí hacerlo porque quería mostrarle a la gente que, si tú te propones una meta o tienes un sueño, que luches por ello, que lo pelees, que des todo de ti. Súfrela porque créeme que los resultados son increíbles”, finalizó el modelo, muy feliz al dar declaraciones.

Asimismo, se sabe que Hugo García y la modelo Mafer Neyra, han pesado en contraer matrimonio, pero antes pensaban convivir por un tiempo, esto fue suspendido por el tema que ahora atravesamos que es la COVID-19.

Por último, seguidores de ambos, siempre están pendiente a cada paso que es, es por eso que no dudamos en enterarnos, si es que la parejita del momento, sorprende con algún acto el cual involucre el amor que se tienen.