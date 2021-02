Hugo García desmiente romance con modelo colombiana: “No la conozco”

Compartir Facebook

Recientemente Hugo García y Mafer Neyra, tras varios años juntos, anunciaron el fin de su relación. En los últimos días, se habló sobre una posible ‘amistad’ del modelo con una modelo colombiana Sara Orrego, sin embargo, él salió a desmentir todo.

El integrante de Esto es guerra, decidió comunicar a través de Instagram que no pasa nada con la joven colombiana y aseguró que ni la conoce.

“Me han pasado unas noticias donde me relacionan a la modelo Sara Orrego. 1. No la conozco y nunca nos hemos visto”, señaló. “No todo lo que aparece en la prensa es verdad. No difundan noticias falsas, por favor!”, agregó el corredor de autos.

El Guerrero también aseguró que siempre va a respetar a quien por muchos años fue su enamorada, Mafer Neyra. “En mi casa me enseñaron el respeto y la vida me enseñó a quien respetar. Mafer es y siempre será una de esas personas”, dijo.

Finalmente, dejó en claro que concluye ahí en el tema y no lo tocará más. “Con esto pongo punto final a este tema. Gracias a todos por sus mensajes y buenas vibras”, puntualizó.

