Hugo García revela ‘escena de celos’ de Said a Ale Baigorria

Said Palao, Alejandra Baigorria y Hugo García están de vacaciones por Miami, por lo que no dejan de compartir todo lo que viven a diario y esta vez fue un curioso video.

Y es que es Hugo quien ha dejado en evidencia a la parejita en más de una ocasión y en esta oportunidad no dudó en mostrar una ‘escena de celos’ de Said para la Baigorria.

Al parecer se encontraban de compras cuando un hombre se habría acercado a Alejandra para pedirle su número, lo que terminó por poner celoso a Said.

Said le dice a Alejandra: ‘Así que le diste tu número’, Ale responde: ¿Cómo? ¡Estás celoso!

Tras ello, Hugo García preguntó a Alejandra por qué Said se encontraba de esa manera, ella atinó a decir: ‘Porque me pidieron mi número’.

Aprovechando la oportunidad, Hugo no dudó en hacerle una bromita a Said: ‘Mi hermano, tranquilo, no te molestes. Tranquilo, ya va a llegar tu oportunidad, ya te va a tocar’,

Un divertido momento que el grupo de amigos vivió juntos en este divertido viaje que al parecer tiene para rato, pero todo parece indicar que Said está muy enamorado de Alejandra.

