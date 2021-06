¡25 PUNTOS! Hugo García sufre terrible accidente

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Una mala pasada le jugó su bicicleta a Hugo García pues el chico ‘reality’ es fan de los deportes extremos.

Hugo García preocupó a sus seguidores al comunicarse que había sufrido un grave accidente en su bicicleta mientras realizaba ciclismo extremo.

Inicialmente, el guapo modelo no le dio importancia a la caída y siguió montando, sin imaginarse que un ‘simple accidente’ traería graves consecuencias.

“Bueno, gente, quería contarles que ayer tuve esta caída en bici. Le di con mi canilla de lleno a una piedra que sobresalía del cerro”, dijo Hugo en sus redes sociales.

Al cabo de unos minutos se dio cuenta que tenía todo un charco de sangre en el suelo.

Mira también: Les meten bala cuando alentaban a la selección

«Al comienzo no lo sentí por toda la adrenalina del momento. Me paré al toque y seguí bajando como si nada, ya llegando abajo me comenzó a doler la canilla fuerte y me di cuenta de que tenía el pantalón lleno de sangre”, mencionó el ‘guerrerito’.

De emergencia

Al cabo de unas horas fue llevado de emergencia la clínica más cercana y le tuvieron que coser la herida con 25 puntos de sutura.

«Tuvieron que coserme el músculo, de ahí la grasita y por último la piel” comentó.

Hasta el momento Hugo no se ha pronunciado acerca de su participación en el programa reality por el accidente. Es probable que el modelo ose pierda esta final.

Mira también: Josimar se consagró campeón en ‘El Artista del año”: “Jesús, tú estás vivo siempre”

Los seguidores del guapo modelo no dudaron en mostrarle su apoyo incondicional a pesar de haber estado en el ojo de la tormenta por irse de vacaciones con Alexandra Balarezo a poco tiempo de haber terminado con Mafer Neyra.