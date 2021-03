“Iba a perder el brazo”: Jossmery muestra cicatriz que se hizo cuando era policía

Compartir Facebook

La ahora modelo Jossmery Toledo contó pasajes dolorosos mientras estuvo en la policía: un terrible accidente hizo que casi pierda el brazo.

La expolicía mostró en Instagram su terrible cicatriz que fue originada, según contó, cuando fue arrollada por una cúster mientras laboraba.

“Para mí significa mucho porque es una marca de combate, como lo dice, porque yo cuando era motorizada, algunos le dicen Félix, pero en realidad yo trabajaba en Tránsito Sur 1, motorizada, una cúster me atropelló y me fracturó”, contó.

“Mi brazo se rompió, dolió demasiado”, contó la ahora influencer. “No pienso borrarme a láser ni nada, me gusta cómo está mi cicatriz, no me avergüenza de nada tenerla”, agregó.

Asimismo, detalló que el conductor que le produjo el daño se habría dado a la fuga. “El conductor no sé dónde estará porque todavía no hay datos de él ni rastros”.

“Yo sentí que iba a perder el brazo, de verdad que casi lo pierdo, pero milagrosamente puedo moverlo y por eso que vuelvo a entrenar, antes tenía un poquito de miedo de entrenar brazos, pero ya estoy bien”, finalizó.

