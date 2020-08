Compartir Facebook

Luego que Rebeca Escribens dijera que Ignacio Baladán es un “fresco” y que se “cuelga” de Ethel Pozo, el uruguayo se mostró fastidiado por las declaraciones de la conductora y afirmó que solo habló de la hija de Gisela Valcárcel porque le preguntaron por ella.

“A Rebeca la quiero mucho, pero un poco que me molestó su comentario porque todas las preguntas que me hicieron a mí sobre Ethel fueron las más sinceras y ella es una chica muy guapa, una excelente madre y que cualquiera se puede enamorar de una chica así, pero no entiendo dónde está el tema de colgarme o no”, indicó el modelo.

SIGUE ECHANDO ‘FLORES’ A ETHEL

Asimismo, el pastelero volvió a elogiar a conductora de ‘America hoy’ y manifestó que por el momento son amigos de WhatsApp.

“Acá nadie puso el parche a nadie, fueron palabras hermosas que las tomé muy bien y yo reafirmo”, que Ethel es una mujer hermosa y cualquiera puede enamorarse de ella, por ahora soy amigo y de WhatsApp”, aseveró.

“LA QUIERO IGUAL”

Pese a encontrarse fastidiado por la opinión de Rebeca, el integrante de ‘Esto es guerra’ indicó que todavía le tiene cariño a la figura de América Televisión.

“A la Rebequita la tengo ahí, me molestó un poquito, pero igual la quiero, sé cómo es”, dijo.

ETHEL LO CHOTEA

Hace unos días Ethel afirmó que Ignacio solo es su “amigo” y negó que tener una relación amorosa con el chocolatero.

«Es mi amigo. Ignacio Baladán es un caballero conmigo y yo soy una dama, somos amigos, nada más. No tiene nada de malo que chatee, sí chateamos porque somos amigos, y siempre que escribo pongo mis caritas (emoticones)… Un beso para él, somos amigos», indicó la engreída de Gisela.

De otro lado, Jaime ‘Choca’ Mandros contó que conversó con la conductora sobre el acercamiento con Ignacio y le dijo que no saldría con el modelo.

“Hable con Ethel Pozo, Ignacio apunta. Le dije Ethel, y qué hay (Ignacio) te mandó la torta (y me dijo) ‘no, es mi amigo’. Mandado nuevamente a la friendzone, amigos simplemente amigos y nada más. Le dije ni para un ratito Ethel y me dijo: ‘no’”, dijo el conductor de ‘Estas en todas’.

