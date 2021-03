Ignacio Baladán discute con Facundo por “broma” a Johanna San Miguel

Compartir Facebook

Arde Troya. El “chico reality”, Ignacio Baladán, se quedó molesto por una “broma” que le jugó Facundo González a Johanna San Miguel, pues el comentario que realizó no cayó del todo bien en la conductora del programa.

Tras acabar el juego, el “chocolatero” pidió uso de la palabra para dejarle en claro al ex de Paloma Fiuza que escoja bien con quién jugará, ya que puede jugar con cualquiera de los participantes, no con Johanna.

“Yaco está molesto, lo voy a decir yo. Facu, está todo bien, pero no le faltes el respeto a Johanna nada más te voy a decir. Yaco te iba a decir eso. Con Johanna, no. Nosotros no lo hacemos con Gian Piero”, mencionó evidentemente molesto Ignacio Baladán.

Por su parte, Facundo González precisó que, cuando él estaba en el equipo de los “Guerreros”, siempre hacía esa broma a los “Combatientes”, por lo que ahora tienen que aguantarse el juego que antes aplaudían.

“Ustedes saben cómo soy y saben el chiste que hago. Cuando estaba de aquel lado, también lo hacía y todos se reían. Así que, si les gusta durazno, aguántense la pelusa. Es un chiste, loco. Ustedes hacen chistes también, bánquensela”, indicó el argentino.

La conductora del programa, Johanna San Miguel, no se pronunció por el problema, pues, al parecer, no se sintió afectada por la “broma” que le hizo Facundo González.

