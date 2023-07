Ignacio Baladán lleva sus dotes culinarios a asentamiento humano

Ignacio Baladán decidió ayudar a quienes más lo necesitan y está ves aprovechó sus habilidades en la cocina para que junto con su equipo llevar víveres y marcar la diferencia.

El ex chico reality quiso sorprender a grandes y pequeños al llegar al asentamiento para alegrar el día a quienes menos tienen.

Promoviendo lo bueno

Es así que el repostero llegó hasta lo más alto de un cerro subido en un mototaxi para demostrar que no solo es bueno haciendo postres sino también otros platos, siendo uno de ellos el chaufa.

En el video que compartió Ignacio se puede ver los insumos que llevó hasta el asentamiento y en donde registró cada pasó de la preparación de este rico plato que compartió con los ciudadanos de la zona.

«Nos fuimos a cocinar», llevaba por título el video donde quedó evidenciado el cariño que la gente tiene por el repostero.

Minutos más tarde, el modelo con ayuda de sus compañeros repartió los platos a niños y a adultos para que todos juntos puedan disfrutar de la comida.

Finalmente, Baladán se sentó en una roca junto a los más pequeños para almorzar juntos, hasta se animaron en chocar los puños con un menor que se encontraba a su lado, la sonrisa del niño demostró lo feliz que había sido ese día.

Usuarios aplauden su gesto

Los seguidores de Ignacio no se hicieron esperar y de inmediato reconocieron y aplaudieron la buena obra del ex competidor de ‘esto es Guerra’.

«Siempre será poco lo que se hace por la gente más humilde de nuestro país», «Buen gesto simple sencillo saludos Ignacio», «Personas extranjeras de esa calidad humana queremos en el Perú», «Que gesto tan lindo al ir dar alegría con tu presencia», fueron algunos de los comentarios.

Y es que el influencer se ha ganado el cariño de miles de peruanos con su carisma y su sencillez cuando se trata de ayudar a quien lo necesitan.

¿Por qué Ignacio ya no está en EEG?

Se supo que el uruguayo decidió retirarse del reality de competencia debido a una lesión, esto lo llevo a tener problemas psicológicos que definieron su estadía en EEG.

«Por ahora no quiero volver al programa porque me estoy recuperando, saben que tuve un problemita en la espalda. Este año recibí propuestas de televisión, pero no concreté ninguna y prefiero estar este 2023 sin tele», sentenció.

Es por ello, que ahora Ignacio se ha enfocado en su carrera de repostero y en seguir realizando contenido en sus redes sociales.