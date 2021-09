Ignacio Baladán se confiesa: “Estoy soltero y tranquilo”

Compartir Facebook

El uruguayo Ignacio Baladán llegó por todo lo alto a ‘Esto es guerra’ y conversó largo y extenso con los conductores, quienes –por ejemplo- le preguntaron sobre la relación que tiene con una top model venezolana.

Recordemos que el chico reality viajó a Estados Unidos y permaneció en tierras gringas por más de un mes. En dicho país se le vio disfrutando de lo lindo en compañía de sus amigos, sin embargo un acercamiento con la venezolana levantó sospechas entre la pareja.

Al respecto, ‘Nachito’ reconoció que se estaba conociendo con la modelo Nelanie Turli, a la que calificó como una persona especial. No obstante, aunque todos creían que ya estaba en una relación, sorprendió a propios y extraños: “Estoy soltero, tranquilo y feliz”.

«Hubo una traición», le dijo Paula a Jossmery por querer estar con Ignacio

¡Le puso la cruz! Paula Manzanal reveló que bajo ninguna circunstancia invitaría a Jossmery a su casa en España pues considera que es una persona falsa y traicionera.

A través de un enlace en vivo Manzanal se contactó con el programa de América hoy para revelar como le va en su vida allá en España a lo que la modelo mencionó que ya tiene nueva casa y la comparte con su familia.

Sin embargo, los conductores no dudaron en preguntar si existe la remota posibilidad de que invite a su casa a su ex pinky Jossmery Toledo lo que provocó la incomodidad de Paula y respondió directamente. «Mi casa es más familiar, no. Tampoco nos hemos amistado, ya no somos amigas, ahí quedó. Se canceló todo, hubo una traición», dijo Paula haciendo referencia al acercamiento de Jossmery a Ignacio su ex pareja.

Y es que ambas chicas se han dicho ‘la vela verde’ y su amistad quedó resquebrajada por los continuos dimes y diretes que perjudicaron a ambas figuras de la farándula. «Hace un año le pidió mi número a mi expareja. Dijeron que no era amiga de Jossmery por el lugar donde vivía, me tildaron de clasista, pero nada que ver», añadió.

