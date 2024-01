¡Ignorado! Santi Lesmes le pidió una foto a Rodrigo González pero no se imaginaba lo que haría el conductor de TV

Recientemente los populares conductores de televisión Rodrigo González y Santi Lesmes coincidieron en un concierto. Y es que Ricky Martin presentó su show en el Perú ante la expectativa de miles de asistentes. En tal sentido, el público no dudó en pedirle una foto a ‘Peluchín’, quien se llevó la atención de todos los presentes. No obstante, Santi Lesmes no tuvo la misma acogida de los asistentes. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡Conmovedor! Ana Paula Consorte publicó emotivas imágenes de su parto junto a Paolo Guerrero

Santi Lesmes fue ignorado

En medio de todo la emoción del público por la presencia de Rodrigo González y Gigi Mitre, muchos fanáticos del programa «Amor y Fuego» no titubearon en pedirles una foto. En tal sentido, ‘Peluchín’ respondió a las muestras de afecto de sus seguidores. No obstante, en el mismo lugar también estaba uno de los conductores de «Arriba Mi Gente», Santi Lesmes, quien intentó acercarse a Rodrigo González para tomarse una fotografía.

A pesar de las intenciones de Santi Lesmes, el público no se despegada de ‘Peluchín’, lo cual hizo imposible que el conductor del programa magazine pudiera lograr su cometido, tomarse una foto con Rodrigo González. Cabe resaltar que la atención de los asistentes del concierto estaba muy centrada en los conductores de «Amor y Fuego». Incluso, las cámaras del programa de espectáculo no faltaron en el lugar y captaron el momento en el que Santi Lesmes terminó siendo ignorado.

También te puede interesar leer: ¡Conmovedor! Ana Paula Consorte publicó emotivas imágenes de su parto junto a Paolo Guerrero

Rodrigo González se roba el show

El viernes pasado, Rodrigo González y Gigi Mitre estuvieron presentes en el concierto de Ricky Martin, celebrado en el Estadio Nacional. Los conductores de Amor y Fuego acapararon la atención, ya que numerosas personas se acercaron a ellos para solicitar fotografías y expresar el afecto que les profesan, convirtiéndose así en el centro de atención del evento.

Es importante mencionar que figuras como Verónica Linares, Katia Palma, Adolfo Aguilar, y otros más, también estuvieron presentes en la actuación del cantante puertorriqueño. No obstante, fueron los conductores de «Amor y Fuego», quienes se robaron el show, pues el público lo demostró en todo momento. Muchos querían tomarse fotografías con ellos y, fuera de mostrarse distantes, Rodrigo González y Gigi Mitre recibieron estas muestras de cariño de la mejor manera recibiendo el respaldo de sus seguidores.