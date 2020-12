¡Igualita! María Pía sorprendió al imitar a Shakira en nuevo ‘challenge’

Compartir Facebook

María Pía Copello sorprendió a sus seguidores en Instagram tras realizar el nuevo challenge de Shakira sobre su reciente tema ‘Girl like me’.

La influencer compartió a través de su cuenta oficial de Instagram el popular ‘challenge’ lanzado por la cantante colombiana, tras el estreno de su nueva canción junto a Black Eyed Peas.

“¿Creían que no me animaba? Tenía que hacer el ‘Girls Like Me’ Challenge porque me encanta la canción”, se lee en la publicación de la influencer.

Bastó solo unos minutos para que la lluevan los likes y comentarios positivos de los fans de la exconductora de televisión.

