¿Igualitos? Comparan a Mario Hart y Leslie Shaw con Rosalía y Rauw Alejandro

¡Cualquier parecido con la realidad…! La reciente ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro conmocionó al mundo de la música mundial. Ante una serie de rumores que indican que el cantante le fue infiel a la española, ambos salieron a desmentir los hechos. Sin embargo, diversos usuarios no creen en la versión de Rauw, por lo que no dudaron en hacer una ingeniosa comparación entre los célebres cantantes y Mario Hart y Leslie Shaw, artistas nacionales.

Todo tiene su final

Hace 4 meses, exactamente el 23 de marzo, Rosalía y Rauw Alejandro vivían uno de sus momentos más felices como pareja. Ambos estrenaban en todas las plataformas digitales su nuevo éxito “Beso” y con ello, alcanzaron a ser los Nº1 Global en Los 40.

La canción relata el inicio de su relación, de su aventura llamada amor y también lo difícil que es para ellos mantener una relación a distancia. Con una letra pegajosa y estrofas llenas de amor, “Beso” sacó terminó por catapultarlos en la cima musical.

Sin embargo, hace unos días empezaron los rumores sobre una infidelidad por parte de Rauw, la cual fue desmentida por el cantante. Tanto Rosalía como Rauw Alejandro salieron a declarar indicando que su relación había terminado hace meses, por lo cual, los ingeniosos usuarios peruanos en redes sociales, no perdieron el tiempo y los compararon con Leslie Shaw y Mario Hart. Incluso también, a la lista, agregaron a Micheille Soifer con Kevin Blow y Emilio Jaime con Luciana Fuster.

¿En qué se parecen Rauw Alejandro y Rosalía a Mario Hart y Leslie Shaw?

Mario Hart y Leslie Shaw comparten un curioso “vínculo” con Rauw Alejandro y Leslie Shaw. Ambos cantantes peruanos, en su momento, fueron un “boom” en la música peruana con su tema “Tal para cual”, para, poco tiempo después, anunciar el final de su relación por una infidelidad del exchico reality.

«Sé que ahora me corro el riesgo de perder a la persona que amo. Si hay algo que tengo que decir es porque no quiero que se siga haciendo de esto un show, una novela, ni que sigan las especulaciones. Me toca reconocer y asumir mi error. Cometí un grave error. De repente el error más grande de mi vida. Le fallé a la persona que amo. Y no solo a ella sino a su familia, que le tengo un gran cariño, que siempre me trataron bien. Siempre dijimos que lo básico era la confianza», manifestó en su momento Mario Hart.

Con el anuncio de su separación, Rauw Alejandro y Rosalía se unen a una larga lista de cantantes que terminan su relación luego de haber estrenado una canción como pareja. Le pasó a Mario Hart con Leslie Shaw, a Micheille Soifer con Kevin Blow e incluso a Emilio Jaime con Luciana Fuster.

Rauw Alejandro y Rosalía grabaron una canción, terminan. Lo mismo con Hart/Shaw, Soifer/Blow y Fuster/Jaime. 🫢🤣 pic.twitter.com/VT4iw4xO1d — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) July 25, 2023

Al parecer, la “maldición” de las canciones está presente en la mayoría de cantantes y los artistas peruanos, lo saben.