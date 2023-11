¡Imparable! Sergio Peña fue captado en su departamento con Vanessa López. ¿Y Ale Balarezo?

¡Aló, fans de la farándula! Les traemos el ampay más reciente del momento. El futbolista Sergio Peña está en el ojo del huracán amoroso, y la cosa se está poniendo muy picante. ¿Quiénes son las protagonistas de esta historia de amores y desamores? ¡Nada más y nada menos que Vanessa López, la ex del ‘Tomate’ Barraza, y la modelo Ale Balarezo!

¿Vanessa López en el ‘depa’ de Sergio Peña?

Según el programa «Amor y Fuego», Sergio Peña y Vanessa López se encontraron en una disco de Lince. ¡Sí, en la pista de baile! Y luego, ¿adivinen qué pasó? Ambos fueron a dar un tour por el departamento del futbolista. Las cámaras no se perdieron ni un solo detalle.

Y ahora, el momento cumbre. Vanessa López salió del edificio a las 08:41 horas, ¡con una capucha y comiendo papas fritas! ¡Cómo lo oyen! Y, claro, se subió a un taxi. ¿Cómo la habrá pasado adentro? ¡El misterio queda en el aire!

Pero, ¿qué dijo Vanessa López ante el escándalo? ¡Atentos! La ex del ‘Tomate’ rompió su silencio en redes sociales: «Quiero aclarar que conozco tanto a Sergio como a Valery y que el fin de semana estábamos en grupos de amigos. Pedimos comida. Literal, hice la de ‘zabala come y embala’. Acá no hay absolutamente nada con nadie». ¡Boom!

¿Cambio de fichas: sale Ale Balarezo, entra Vanessa?

Recordemos, que justamente el día de ayer: 27 de noviembre, salió el ampay de Sergio Peña junto a Alexandra Balarezo. También, se mostraron imágenes luego del ampay de Balarezo y Peño y la reacción de Valery Revello, expareja de Sergio Peña. Ella rompió en llanto al ver las imágenes, además observó a Balarezo jugando con su hija. Según Revello, su reacción fue por su hija.

Pero, ¡sorpresa! Después del ampay de Vanessa López en el ‘depa’ de Peña, que salió hoy 28 de noviembre, entra en escena Alexandra Balarezo. Las cámaras de «Amor y Fuego» abordaron a la ex Miss Perú y le preguntaron sobre Sergio Peña. Ella tranquilamente aclaró que solo son amigos. Pero con respecto al nuevo video de Vanessa en Sergio, su reacción fue diferente.

¿Cómo reaccionó la modelo? «No sé nada chicos, ya eso es vida de él. Es su vida privada y nosotros somos amigos. No quiero hablar más del tema, somos amigos y no pasa nada», respondió algo incómoda.

Así que ya lo saben, Sergio Peña está en el centro del huracán de amores y desamores. Recordemos que el chico está soltero, y él decide qué quiere o no hacer con su vida sentimental. ¿Estará finalmente con alguna de las mencionadas? ¿Vanessa, Ale o ninguna de las anteriores? Solo el tiempo y las cámaras indiscretas, o él mismo, nos lo dirán.