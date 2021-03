¡Increíble! Beto da Silva protagoniza ‘blooper’ frente a Alianza Universidad

Compartir Facebook

Puede pasar. El delantero de Universidad César Vallejo, Beto da Silva, protagonizó un ‘blooper’ en la derrota del cuadro trujillano por 1-0 frente a Alianza Universidad en la fecha 2 del Grupo B de la Liga 1.

A pesar que la escuadra dirigida por ‘Chemo’ del Solar estuvo buscando el gol que pueda empatar el encuentro, “los azulgranas” solo necesitaron de una ocasión de peligro para ponerse adelante. Damián Ísmodes (17’) aprovechó un error en defensa y decretó el único tanto en el marcador.

Con el gol en contra, los “poetas” intentaron innumerables ocasiones para descontar. En los minutos finales y con un córner a favor, los jugadores de Vallejo subieron a cazar el tanto. Sin embargo, Beto da Silva no estaría atento y frustró todo intento de igualar el encuentro.

¡CUIDADO! @clubucv buscaba jugar con Beto Da Silva 🇵🇪, pero el delantero del equipo trujillano tuvo un mal control 😲 y desaprovechó una jugada a favor en los últimos minutos del partido. #LIGA1BETSSONXGOLPERU #NoDejesDeCuidarte pic.twitter.com/YYGv2mrUO8 — GOLPERU (@GOLPERUoficial) March 22, 2021

El colombiano, Yorleys Mena, cobró el tiro de esquina en corto, buscando el centro del delantero. No obstante, el ex Alianza Lima no estuvo atento y cometió tremendo ‘blooper’. El jugador de César Vallejo tuvo un pésimo control de balón y terminó regalándole un lateral a Alianza Universidad.

Beto da Silva se molestó con su compañero porque le dio el pase cuando estaba distraído. Aunque tuvo ese impase en los últimos minutos, el delantero tuvo un buen desempeño, ya que, fue el jugador que más ataques protagonizó.

