¡Increíble! Candidato asegura que lo obligaron a postular al Congreso y no quiere ganar

¡Insólito! A menos de dos meses de las elecciones generales 2021, un candidato al congreso por el Frente Amplio de nombre Juan Valerio Tapia Cabrera reveló que no desea llegar al parlamento.

Tapia Cabrera indicó que fue obligado a postular al Congreso a última hora y que por no ser de su agrado, ni siquiera se ha molestado en hacer campaña.

‘Honestamente, ¿yo qué puedo hacer en el Congreso? No me interesa mucho. Nunca he tenido interés en ser congresista, yo prefiero estar tranquilo porque (el congreso) es problemático’, expresó el candidato de 64 años.

Juan Tapia es un soldador mecánico y prefiere seguir trabajando en su oficio de toda la vida que pertenecer al parlamento. Sorprendente que un candidato no desee estar en carrera.

Por otro lado contó que lo llamaron a ‘última hora’ para ponerlo en la lista con el número 26 en el partido liderado por Marco Arana.

Contó que recibió una llamada en la que le dijeron que estaban contra el tiempo por las inscripciones por lo que, como no tenían a otra persona, le dijeron que ‘lo van a poner en la lista’.

Además, indicó que ha preferido mantener en reserva su ‘candidatura’ y que incluso ni sus amigos ni vecinos saben de esto porque en verdad no es de su interés.

Pero indicó que en caso sea elegido cumplirá con su deber y responsabilidad, pues ‘cumplirá con la voluntad del pueblo’.

