¡Increíble! ¿Cuántos miles de seguidores en Instagram tiene Oliver Sonne tras su convocatoria a la selección peruana?

¡Esto es Perú! Oliver Sonne desató la euforia de todos los hinchas de la selección peruana tras su convocatoria oficial a la selección peruana. “El Vikingo de los Andes” se prepara para enfrentar a Chile y Argentina por las Eliminatorias y desde antes de su llamado, desató una algarabía entre los aficionados de la blanquirroja. Esto quedó demostrado en los miles de seguidores que aumentó en Instagram, tras su convocatoria a la bicolor.

También puedes leer: ¡TAS indeciso! Alianza Lima retiró su demanda en el TAS contra Sporting Cristal: ¿Por qué motivo?

¿Cuántos miles de seguidores aumentó Oliver Sonne?

Desde la llegada de Gianluca Lapadula a la selección peruana, no se desataba tanta euforia por un jugador como lo es con Oliver Sonne. El respaldo de la hinchada peruana al lateral derecho ha quedado más que demostrado y producto de ello son las cifras en redes sociales.

El último fin de semana, Erick Osores en “Equipo F” reveló un dato sorprendente sobre los seguidores de Oliver Sonne en Instagram. “Oliver Sonne pasó de 14 mil seguidores en Instagram a 50 mil”, fue la primera cifra que brindó en su programa deportivo.

Sin embargo, esto fue rápidamente corregido por la producción del programa, la cual dio una cifra aún mayor. Esto sorprendió al periodista deportivo, que resaltó el apoyo del hincha peruano.

“Me indican que Oliver Sonne ya pasó los 110 mil en Instagram, así que, bienvenido a la selección peruana. Ah no, esperen, son 118 mil los seguidores, increíble”, acotó.

Lo cierto es que, a la fecha, 10 de octubre de 2023, tiene 157 mil seguidores y en todas sus fotos, los hinchas de la selección peruana le han dejado diversas frases de apoyo. Esperemos que “El Vikingo de los Andes” responda en la cancha y regale varias alegrías a todo el Perú.

Mensaje del capitán

El “Depredador” señaló que hasta el momento no ha conversado mucho con el lateral, sin embargo, como líder, deberá hacerlo en las próximas horas.

“Lo de Oliver Sonne creo que es importante, es un jugador que todavía se está adaptando al grupo, es un poco callado, creo que no habla muy bien el español. He tenido pocos momentos para conversar con él porque no hablo tan bien el inglés, pero bueno, me imagino que me comunicaré con él, sobre todo para que se sienta tranquilo y cómodo con el grupo”, señaló Paolo Guerrero.

También puedes leer: «No te vayas nunca viejito»: Hernán Barcos le da triunfo a Alianza Lima y la hinchada blanquiazul le hace pedido en redes sociales

Además, el goleador histórico de la selección peruana le dejó un contundente mensaje a Oliver Sonne. Si bien señaló que aportará mucho al esquema de Juan Reynoso, le pidió que “sude la camiseta”.

“Lo único que se le pide es que sude la camiseta. Eso ya lo conversaremos en grupo, así que nada. Como te digo, es una incorporación importante porque viene de Europa, tiene otra cultura y lo único que aquí se le pide es que sude”, acotó Paolo Guerrero.