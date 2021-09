¡Increíble! Rapero se implanta cadenas de oro como cabello

Compartir Facebook

¡De locos! El influencer reveló que se siente bien con la decisión pues va con su estilo, además indicó que no puede salir en días lluviosos.

Dan Sur, rapero y productor ha causado sensación en las redes social ya que es el primer artista a nivel mundial en colocarse implantes de cadenas de otro como cabello y esto generó mucha polémica entre sus fans.

“Lo tengo como un gancho que se implanta en mi cabeza y ese gancho tienen ganchos y todos están enganchados en mi cráneo, debajo de mi piel. Yo no me tiño el pelo. Espero que no me copien ahora. Creo en marcar la diferencia y en el ‘antes muerto’ que sencillo’”, contó.

También mencionó que antes de irse a dormir se quita las extensiones de cadenas ya que lo hace para evitar lesiones. Miles de fanáticos le recomendaron que no salga con las cadenas de oro en los días que está lloviendo ya que el metal es conductor de electricidad.

Su cuenta en tiktok tiene 2 millones de seguidores y se ha vuelto tendencia por su extravagante aspecto.

MUJER AMPAYA A SU ESPOSO EN EL CINE CON SU AMANTE

Este video se ha viralizado por todo TikTok y se trataría de un nuevo caso de infidelidad, cuya mujer descubrió a su esposo en el cine en compañía de una joven. La mujer grabó todo el preciso momento en el que atrapó a su cónyuge con las manos en la masa.

En el clip se ve como la amante al ser descubierta huye despavorida, el hombre al ver la reacción de la joven, quiso salir corriendo por las escaleras, pero para su mala suerte ya habría sido descubierto.

Miles de usuarios no se hicieron ajenos a la situación y comentaron: “La de blanco ya sabía que era la amante”, “Chale, señora, yo hubiese bajado las escaleras de tres en tres, no se me escapaba”, “¿Cómo va ir con sandalia? Tuvo que elegir zapatillas para corretearlo con comodidad”, fueron algunos de los comentarios.

