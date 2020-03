¡Indignada! Jessy Kate jala orejas a comerciantes tras alza de precios

Indignada, así se mostró la ex porrista del Sport Boys Jessy Kate, quien al ir al mercado de Magdalena del Mar, junto a su madre para abastecerse de productos de primera necesidad, se dio con la ingrata sorpresa de encontrar los precios de los insumos elevados, esto, tras la medida de emergencia en la que se encuentra nuestro país por el Covid-19.

“Mi mamá yo estamos guardando la distancia indicada, hemos salido hacer las compras y ni bien terminemos regresamos de inmediato a casa. Hemos ido a comprar limón y lo han subido diez soles el kilo. Vamos al otro mercado”, se escucha decir la participante de ‘Todo por amor’.

Jessy Kate, quien salió a la calle protegida con su mascarilla, dijo lamentar que algunos comerciantes se aprovechen con el alza de los precios de los alimentos de la canasta básica. “La verdad que me apena que estén subiendo el precio de las cosas, cuando nuestro país es productor de muchos insumos. El presidente fue claro al mencionar que no va haber desabastecimiento, pero hay muchos puestos en el mercado que están subiendo los precios. Y qué va a pasar con esas personas que no tienen ni que comer, son los más vulnerables y necesitan ser ayudados”, añadió la curvilínea.