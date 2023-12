¡Indignante! Estrella Feijoó sufre agresión por parte de su expareja y pide garantías para su vida

La cantante de cumbia Estrella Feijoó vivió unos momentos de terror a manos de su pareja quien la agredió físicamente rompiéndole la cabeza con una botella aún no se sabe el motivo por su actitud violenta.

Estrella prefirió no dar detalles sobre la agresión sufrida por el temor de supuestas represalias en su contra.

Indignante

La cantante Estrella Feijoó fue víctima de un ataque de parte de su pareja quien la agredió en la cabeza con una botella a tal punto de dejarla inconsciente y con una grave lesión.

Se sabe que este violento comportamiento sucedió al interior de la discoteca la esquina ubicada en la avenida José Leonardo Ortiz en la ciudad de Chiclayo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Estrella Alvarado Feijoó (@estrella.feijoo)

Según la información de las autoridades la cantante estuvo pasando por una acalorada discusión con Juan Caldera Piscoya su pareja quien dé un momento a otro reaccionó de manera violenta y agresiva contra la artista.

Asimismo, la hermana de la cantante salió en su defensa mediante sus redes haciendo público este lamentable suceso.

“Pido garantías públicas hacia mi hermana, su expareja acaba de reventarle una botella en cabeza”, se lee en las publicaciones de Instagram.

De inmediato por la gravedad de la lesión estrella fue trasladada al hospital regional de Lambayeque donde fue atendida para evitar cualquier complicación.

La policía afirma que el presunto agresor habría cometido el delito contra el cuerpo, la vida y la salud en modalidad de lesiones graves.

Mira también: “Duele no tenerte aquí”: Lesly Águila compartió emotivo mensaje a su abuelita por Navidad

Finalmente, Estrella publicó en sus redes detalles sobre lo acontecido y afirmar que se dedicará a ella y a su familia.

En esta oportunidad me tomaré un tiempo para enfocarme mí, en mi familia y mis estudios”, empezó diciendo la cantante.

“Haré shows con mi orquesta a partir del próximo año, tengo varios proyectos y en este tiempo estaré grabando nuevos mix junto a una productora musical para regresar con más fuerza y con una nueva propuesta”, indicó.

¿Quién es Estrella Feijoó?

Estrella Feijoó es cantante y, si ya es conocida para los seguidores de Los Rebeldes de la Cumbia, es porque ya estuvo con la agrupación durante el 2022.

La artista acompañó al grupo durante ese año en decenas de conciertos por todo el Perú, hasta que se retiró en noviembre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Estrella Alvarado Feijoó (@estrella.feijoo)

«He vivido una muy linda experiencia junto al grupo. He crecido musicalmente y con ganas de seguir aprendiendo cada día más. En esta oportunidad me despido de la agrupación y agradecer a cada uno de ustedes, público en general, por el cariño que me han brindado», fueron sus palabras entonces.

Sin embargo, Estrella Feijoó continuó en la música. Luego de los Rebeldes, la cantante pasó a ser parte de Son del Duke, otra banda de cumbia.

Mira también: ¿No llegan a fin de año? Alejandra Baigorria y Said Palao pasaron Navidad separados: ¿problemas?

Cabe resaltar que la artista comunicó a través de sus redes que se encuentra trabajando de manera independiente con su orquesta pues ha recibido una gran acogida por su público.