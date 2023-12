¿Indirecta a Paolo Guerrero? Alondra García Miró confiesa su secreto para detectar mentiras

¿Indirecta a la vista? Alondra García Miró ha vuelto a Perú para participar en el programa «¿Cuál es el verdadero?, en donde descifrará a quienes mientes para ganar el premio. Alondra no se guardó nada y soltó una presunta indirecta a su expareja, Paolo Guerrero, pues confesó que ha aprendido a saber detectar cuándo alguien la engaña.

¿Qué dijo Alondra García Miró?

En una entrevista explosiva para promocionar su participación en «¿Cuál es el verdadero?», Alondra García Miró habló sobre sus habilidades para detectar mentiras.

Con todo el estilo que la caracteriza, Alondra dijo: «Con el paso de los años, he desarrollado mucho la intuición y puedo detectar cuando me están mintiendo, no me engañan. Yo observo el lenguaje corporal, el movimiento de las piernas, la falta de contacto visual. Además, puedo percibir cuando titubean en sus respuestas».

Mira también: ¡Brillaron juntas! Alondra García Miró estuvo en evento de moda mundial con Antonella Roccuzzo

Pero eso no es todo. La modelo también dejó caer que podríamos verla más seguido en la televisión, así que prepárense para más Alondra en sus vidas. «Tengo mucho trabajo, pero parece que regresaré a la televisión, aunque no puedo dar muchos detalles por ahora, ya les contaré más adelante», soltó la modelo, dejándonos a todos con la intriga.

Pero Alondra no ha venido a quedarse para siempre en Perú. La sagitariana aclaró que sigue con su ritmo de vida y que le encanta viajar: «No he pensado quedarme en Perú, seguiré viajando, es parte de mi trabajo y, además, como buena sagitariana, me encanta». ¡Así que más vale aprovechar cada minuto de su presencia en nuestra pantalla!

Alondra y su galán Francisco Moreno

Y hablando de viajes, Alondra no está sola en esta nueva aventura. La guapa modelo ha sido vista recorriendo Europa junto a su actual galán, Francisco Moreno.

Francisco Moreno, de 40 años de edad, nació en Miami y tiene ascendencia española. «Soy Francisco Moreno, el CFO de Clickpiso, la primera startup de España que ha creado una nueva forma de vender tu casa», se presentó en un video para promocionar su negocio.

Juntos pasearon por Dubái en unas vacaciones de ensueño por lugares lujosos. Alondra y Francisco compartieron un vuelo exclusivo en un avión de Emirates, y donde a su arribo al Medio Oriente, compartió a través de sus redes sociales, que se iba a quedar a pasar varias noches en el lujoso Burj Al Arab.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Magaly ATV (@magaly.atv)

Mira también: Alondra García Miró viajó a Dubái con exitoso empresario. ¿Cuánto cuestan sus lujosas vacaciones?

Por otro lado, Alondra también ha demostrado que mantiene una buena relación con la mamá de Paolo Guerrero, su expareja: «Ay, es lo máximo, yo también le tengo mucho cariño (suspira)… y prefiero ya no hablar más del tema, pero todo bien, estoy contenta», comentó.

En resumen, la llegada de Alondra García Miró a «¿Cuál es el verdadero?» promete ser todo un show. ¿Se convertirá en la reina de la detección de mentiras? ¿Habrá indirectas para Paolo Guerrero? La ‘ojiverde’ está de vuelta y viene con todo.