¿Indirecta para Karla Tarazona? Leonard León celebra sus 8 años de relación con tremendo mensaje

Leonard León y Olenka Cuba celebraron recientemente su octavo aniversario como pareja. Este vínculo amoroso ha dado lugar al nacimiento de una hija, quien actualmente cuenta con cinco años. En una declaración pública, León expresó su profundo amor y felicidad por la relación actual, destacando notables contrastes con sus experiencias sentimentales anteriores, como la vivida con Karla Tarazona, madre de sus dos hijos varones. Conoce más detalles en la siguiente nota.

«La primera vez que me enamoro»

La conexión entre Leonard León y Olenka Cuba se fortalece con el transcurso del tiempo, según lo expresado por el cantante. En su cuenta de Instagram, compartió: “Ya vamos para los 8 años. Como toda relación hemos cometido errores, pero fuimos aprendiendo poco a poco, ya que hoy en día nuestra relación es más fuerte y consolidada”. Acompañó estas palabras con una imagen de él y Olenka al inicio de su relación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leonard León (@leonardleonoficial)

“Es la primera vez que me enamoro profundamente y que me diste una ilusión y paz a mi vida. Te amo mi cruda, eres el amor de mi vida, y que Dios siga bendiciéndonos”, fue el mensaje de amor que dedicó el cantante de cumbia”, sostuvo.

Con este comentario, Leonard León destaca una diferencia notable con su relación previa y problemática con Karla Tarazona. Actualmente, ella está inmersa en una disputa legal para garantizar el aporte financiero de León hacia sus hijos, al mismo tiempo que lo acusa de no visitar a los menores. El conflicto con su expareja, reconocido por su naturaleza tumultuosa, culminó en su separación formal en 2012, precedida por acusaciones de violencia física y psicológica.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre Leonard León?

En el programa ‘Café con la Chevez’ de Trome, la presentadora de televisión Karla Tarazona reveló que su ex pareja Leonard León no mantiene comunicación con sus dos hijos, destacando que nunca ha impuesto restricciones para que él se acerque a ellos. Este hecho fue compartido durante la emisión del programa el 17 de enero. Tarazona enfatizó que la responsabilidad de la comunicación recae completamente en León y que ella no puede obligarlo a involucrarse con sus hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karla Tarazona Covarrubias (@latarazona)

Durante la transmisión del programa, Tarazona detalló que hay una separación legal que restringe a Leonard León de aproximarse a ella, pero no a sus hijos. Ha subrayado de manera clara que no se considera responsable de la falta de comunicación entre su ex pareja y sus hijos. Incluso, señaló que no se le puede “obligar a una persona a hacer algo que no les nace”.