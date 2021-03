Compartir Facebook

El infectólogo Liesle Soto afirmó que la vacunación es la única forma de evitar más contagios y un escenario más fuerte del nuevo coronavirus en nuestro país.

“Esperemos que la vacunación no permita que llegue la tercera ola. Necesitamos gente protegida para llegar a esa inmunidad de rebaño para que esto no vuelva a suceder”, explicó.

FALTA PROTECCIÓN

El experto aseguró que para después de julio se podría presentar este panorama por un gran incremento de contagios debido a una serie de factores. “Una persona que se infecta tiene máximo las defensas entre 3 y 6 meses. En setiembre pasado hubo numerosos enfermos y luego fueron bajando. Después de tres meses subieron de nuevo para llegar a los picos actuales”, precisó.

SEMANA TRANCA

Recomendó a la población no acudir a las reuniones sociales porque son consideradas un gran foco de contagio. También aconsejó continuar con el lavado de manos, distanciamiento social, así como no acudir a lugares cerrados o donde haya muchas aglomeraciones.

Estas medidas incluso se deben reforzar en Semana Santa, fecha en que por más que se ha dicho que habrá cuarentena, la gente tiende a realizar fiestas o salir de campamentos fuera de la ciudad.

CUIDEN A ABUELOS

En ese sentido, el epidemiólogo Antonio Quispe dijo que la vida de los peruanos no tiene precio y, por eso, no debemos bajar la guardia. “La Semana Santa no puede ser excusa para que expongas a los abuelos, pacientes crónicos, obesos y fumadores a morir por el Covid-19. Si los quieres, no los visites”, afirmó.

«NO SALIR SI NO ES POR NECESIDAD VITAL»

El físico nuclear Modesto Montoya explicó que “está demostrado que dos semanas después de aflojar una cuarentena empieza a nacer una ola”. “En el caso del Perú sería sobre la que ya estamos sufriendo por ignorancia del Gobierno. Defendámonos solos. ¡No salir si no es por necesidad vital!”, manifestó.