¿Infidelidad a la vista? Fabianne Hayashida deja misterioso mensaje en redes que confirmaría el motivo de su divorcio

Fuertes declaraciones. La exchica reality Fabianne Hayashida anunció hace algunas semanas el fin de su matrimonio con Mario Rangel. De manera amigable, la recordada «Chinita» de Combate reiteró que su compromiso había llegado a su fin y que ambos estaban tomando caminos separados; no obstante, la situación ha evolucionado. En sus plataformas digitales, la ‘china’ estalló en contra de él y agradeció que solo se haya casado por civil. ¿Qué fue lo que pasó? Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: Fabianne Hayashida confiesa que sigue trabajando y viajando con su exesposo: “Estamos súper bien”

Fabianne Hayashida deja inesperado mensaje en sus redes sociales

A través de sus redes sociales, la exchica reality Fabianne Hayashida se volvió a pronunciar sobre el fin de su matrimonio con Mario Rangel. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando la recordada «chinita» se mostró agradecida de no haberse casado por religioso con su expareja. Ante ello, muchos internautas en redes sociales interpretaron las palabras de la influencer y consideran que la relación habría terminado por una presunta infidelidad.

“Hoy es el día más liberador de mi vida, estoy feliz, emocionada. Me voy al gimnasio, a grabar con dos marcas y me voy a firmar (el divorcio), por fin, no imaginan lo feliz que me siento”, sostuvo en un principio. Por tal motivo, ella confirmó que se terminó enterando de algo inesperado para ella, lo cual ocasionó que se derrumbara totalmente.

«Es que no saben, claro, ustedes dirán que hace una semana, la China hablaba maravillas. Hace unos días se me derrumbó todo, todo, pero bueno, lo bueno es que me casé civil. Es al toque, es una firma y listo, no me casé religioso, gracias a Dios, las cosas pasan por algo», sostuvo. Sin embargo, no reveló las causas exactas de este radical cambio. Por ello, muchos usuarios consideran que se trataría de una infidelidad.

También te puede interesar leer: Fabianne Hayashida se confiesa y reveló el motivo del fin de su matrimonio ¿Qué dijo?

¿Qué dijo anteriormente sobre su divorcio?

Recordemos que Fabianne Hayashida se había referido a su divorcio con Mario Rangel como algo que están llevando de la mejor manera. No obstante, luego de su última historia en redes sociales todo habría cambiado. Por tal motivo, recordemos lo que la exchica reality contó sobre su divorcio anteriormente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fabianne Hayashida (@fabiannehayashida)

De acuerdo con la exparticipante de reality, ella y su exesposo llevaban a cabo diversas actividades juntos, como la gestión de sus negocios, lo que generó un aburrimiento mutuo. «Creo que el hecho de tener tantas responsabilidades compartidas contribuyó a que nos distanciáramos un poco», señaló en otro momento.

“Ya veníamos un poco mal porque manejábamos varias cosas juntos, te soy bien sincera y nos casamos bien jóvenes, ya no nos entendíamos muy bien y ahora somos patazas”, agregó Fabianne Hayashida