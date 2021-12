«Infiel», Brunella Horna reveló el gran defecto de uno de sus exs

Compartir Facebook

En el programa de ‘América Hoy’ fue invitada Brunella Horna y no dudó en revelar ciertas características de sus anteriores ex que no le jugaron bien.

La modelo y pareja de Richard Acuña participó de un segmento en el cual se exponía las malas costumbre de las ex parejas en el que la ‘baby’ Brune participó bastante entusiasmada.

La empresaria, que está dando de qué hablar después de anunciar que no se casará con su novio ni tendrán hijos pues no es una de sus prioridades como pareja. Ahora la modelo se presentó en la última edición de América Hoy, este viernes 17 de diciembre, y sorprendió con sus palabras.

Brunella Horna explotó presuntamente contra Renzo Costa y recordó sus infidelidades.

«El peor defecto de mi ex fue ser infiel», señaló, para dejar en shock a los conductores.

Tras estas palabras, la exchica reality dio a conocer que se enteró de estos hechos porque lo ampayaron y le dio con palo. «Me enteré porque lo ampayaban (…) Era otra Brunella, no me acuerdo», precisó.

Además, la regia modelo se unió a la guapa Vania Bludau que también fue invitada al segmento.

«Yo de mi ex recuerdo todo lo que no me gustaría repetir», dijo Vania y Giselo también recordó la infidelidad de Frank Dello Russo. «Los renos», señaló. ¡Uy!

Brunella Horna sobre formar una familia con Richard Acuña: “Estamos bien así”

La empresaria parece haber desistido de los planes de tener una familia con Richard Acuña y explicó cuáles son los planes a futuro con Richard Acuña.

“Los proyectos que tengamos como pareja, no está el proyecto de formar una familia ni casarnos, ni nada. Estamos pensando en mucho trabajo, tanto él como yo. Él para viajando, ahorita más que nunca”, agregó.

Asimismo, agregó que no tienen nada planificado con respecto a hijos una familia como tal, y sin esos planes están pasando por un gran momento en su relación. “Ahorita todavía no estamos pensando en eso (tener un hijo y formar una familia). No hay ningún proyecto ni nada, estamos bien así”, señaló.