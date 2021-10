Compartir Facebook

Cerca de 150 comerciantes quedaron en la ruina tras el incendio que arrasó con gran parte del centro ferretero del mercado Unicachi, en Comas.

Los bomberos tuvieron que trabajar por más de 10 horas para controlar el fuego, que estuvo a punto de reavivarse la mañana de ayer.

De acuerdo a los reportes de las autoridades, al menos 150 puestos habrían sido consumidos por el siniestro que se inició poco antes de las 6 de la tarde del jueves. La gran cantidad de material inflamable que se almacenaba favoreció a que las llamas avancen sin control y afecten a decenas de negocios.

Los bomberos utilizaron un dron para ubicar las zonas de mayor calor, aunque por momentos tuvieron que enfrentar la falta de agua. Decenas de comerciantes presa de la desesperación trataron de ingresar a sus negocios en llamas para rescatar su mercadería.

“Mi mamá tiene acá su tienda y se ha quemado todo”, dijo una mujer entre lágrimas cuando se encontraba en los exteriores del mercado Unicachi.

Por la mañana los damnificados detectaron un pequeño brote de llamas por lo que bomberos tuvieron que regresar al lugar para continuar con los trabajos. Un propietario demandó la presencia de los representantes de la administración del mercado para saber cuáles son los pasos que tomará la directiva en favor de los afectados.

“Es importante que den la cara para poder entrar a la zona. He perdido mercadería valorizada en 400 mil dólares”, dijo.

“Que se haga justicia porque la directiva no ha hecho nada, nosotros hemos sacado préstamos para esto, pero ahorita llamamos y nos dicen que no cubren seguros contra incendios. Yo vendía balanzas, mi vecino cámaras de seguridad, habían artículos eléctricos y ahora lo hemos perdido todo”, se les escuchó decir a los comerciantes.

el dato

Los afectados no ocultaron su malestar debido a que hasta la mañana de ayer no podían entrar a sus negocios porque el fiscal no llegaba para determinar las causas del siniestro.

