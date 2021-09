Influencer decide no ponerle género a su bebé: “Lo hará cuando tenga la madurez necesaria”

Compartir Facebook

Una celebridad brasileña ha generado una gran polémica al afirmar que ella no le pondrá género a su bebé, hasta que el mismo bebé pueda decidirlo.

Bianca Andrade es el nombre de la influencer brasileña de 33 años que se acaba de convertir en madre. Y es que la brasileña que tiene más de 16 millones de seguidores en redes sociales, generó polémica al anunciar que no reconocerá a su bebé con un género femenino o masculino.

La brasileña dijo que quiere esperar a que el bebé sea lo suficientemente maduro para poder tomar una decisión acerca de su género. A pesar que su primogénito ha nacido en un “cuerpo de niño”, ella no quiere encasillarlo como hombre o mujer.

“Mi bebé tomará esta decisión cuando tenga la madurez necesaria para hacerlo”, expresó la influencer.

Su decisión de tener un bebé libre de géneros llegó hasta el punto de poner un color neutro en la habitación del pequeño. Bianca y su pareja, el youtuber Fred, decidieron pintar las paredes del cuarto del bebé, de color morado, una combinación de celeste y rosa.

¿Por qué no quiere ponerle géneros a su bebé?

La influencer brasileña expresó que su hermana fue la que le dio la idea de no encasillar a su bebé en un género en específico. Y es que cuando estuvo hablando con ella sobre la fiesta de revelación de género, ella le cuestionó que celebren un género antes que a la persona.

“Cuando nos enteramos del embarazo, estábamos súper emocionados y queríamos hacer de todo. Incluso un festejo para cuando supiéramos el sexo de Cris (…) Cuando le contamos esto a mi hermana, ella dijo: ‘¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué necesitamos celebrar el género y no solo celebrar a la persona?’. Ella me dijo esto de una manera muy ligera y me hizo pensar”, expresó Bianca.

