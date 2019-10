Influencers de la farándula en la mira de la Sunat

Conocidas figuras de la televisión que se ha convertido en “influencers” gracias a sus millones de seguidores en redes sociales se encuentra en la mira de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). La razón, pues muchos de ellos perciben ingresos por concepto de publicidad o auspicios en sus plataformas de Facebook, Instagram o Youtube.

Hace unos días la Sunat realizó dos reuniones informativas donde se les explica las obligaciones tributarias básicas que se originan de las actividades que realizan.

Sin embargo, según voceros de la institución, ninguno de los conocidos rostros de televisión se hicieron presentes.

TIENEN UN MES DE PLAZO

En los próximos días la entidad tributaria realizará una nueva reunión donde esperan que las figuras televisivas acudan. Indicaron que se les dará de plazo un mes para que puedan ponerse en regla, de lo contrario serán multados. “Estas reuniones que se realizaron fueron para explicar las responsabilidades tributarias que tienen como influencers, en la primera reunión se invitó a la gente de televisión y no vino ninguna. Varios se escusaron que estaban de viaje, que no pueden y algunos enviaron a sus contadores”, comentó una fuente de la Sunat a Karibeña que indicó que aún no se ha multado a ningún personaje. “Ya se les advirtió y deben hacer las cosas en orden porque estaremos atentos. Aún no multamos a nadie, la multa dependería de la falta cometida. La fecha es en cualquier momento, se les va a dar un mes para que se ordenen. De allí en adelante, ya depende de ellos”, acotó el informante.

RAYAN CON SEGUIDORES

En Instagram conocidos rostros de la pantalla tienen una gran legión de admiradores que están atentos a todo lo que publican y promocionan. La figuras que encabezan la lista son la actriz Flavia Laos con 3 millones de seguidores, Jazmín Pinedo con 2.9, Alessandra Fuller 2.7, Sheyla Rojas con 2.5, Luciana Fuster 2.5, Tilsa Lozano 2.4, Paloma Fiuza 2.3. (K.Cabrera)