¡Insólito! Denuncia que lo quieren matar ‘por ser lindo’: “me tienen celos”

La insólita denuncia fue realizada por Elías De Sousa, un ciudadano de San Vicente, quien asegura que es perseguido por personas muy conocidas, por celos y el hecho de tener suerte con las mujeres.

El hombre conocido en la comunidad como “Fideozinho”, contó en una nota por Canal 5 San Vicente, que es perseguido por políticos y personas importantes de la localidad, que le atajan en el camino, le persiguen y amenazan con violarle y castrarle, por tener mucho éxito con las chicas.

Según los dichos de De Sousa, desde el 2006 le paran en la calle cuando sale y aparentemente amenazan con acabar con su vida, por ser atractivo y codiciado por muchas mujeres.

Cuenta que venía de su trabajo, cuando fue interceptado por personas conocidas, quienes habrían dicho en ese momento “Este tipo es mágico, sabe todas las cosas, las guainas lloran por él y él va a descubrir todo de nosotros en San Vicente” El hombre dice que otra persona manifestó que por esa razón, tendrían que matarlo y consumirlo.

En el insólito relato, cuenta que cuando iba a trabajar “eran como carreras de autos” persiguiéndolo por donde caminaba. También cuenta que personas de nacionalidad brasileña, le atajaron y querían castrarle, violarle y asesinarle.

«Ellos me tienen celos»

El motivo de estas supuestas amenazas es por celos, por el gran éxito que tiene “Fideozinho” con las mujeres: “Había una oficial que dijo que me quería, y ellos me tienen celos. Después tengo otras guainas que me aman a mí me mezquinan. Y los tipos me tienen celo, pero la suerte me dio Dios, es así” Cuenta De Sousa en la nota.

Elías De Sousa dice que fue a la comisaria segunda a denunciar el hecho, y no quisieron tomarle la denuncia. “Quiero hacer una denuncia porque me empezó a atajar el señor intendente, y yo no sé porque motivo, no le hice nada malo a nadie”, afirma.

En la Comisaria supuestamente salió un policía que le dijo “Che, Negro de mierda, que denuncia nada, a vos no te vamos a tomar ninguna denuncia de nada. A vos te vamos a vender por plata para los brasileros, te vamos a cerrar la boca y consumir en San Vicente”.

