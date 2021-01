Compartir Facebook

La final número 28 del reality musical “Yo soy” fue duramente criticado, luego que el ‘Jurado Vip’, conformado en su mayoría por salseros y cumbiamberos eliminara a Mike Bravo, imitador de Marilyn Mason, uno de los favoritos de los televidentes.

“Me he dado cuenta que hay gente que está molesta, me han dicho cosas feas como que no tengo nivel cultural, que no se de música. Pero no es mi culpa, el ganador se eligió por la mayoría de votos. Mi preferida fue Celia Cruz y no ganó. La gente no debe de picarse, hay un ganador que fueron los chicos de IL Volo quienes hicieron una excelente presentación”, comentó Dantes Cardosa.

Los 5 de Oro la rompieron con fiestón de año nuevo

Los 5 de Oro fueron los encargados de poner la sabrosura a este fin de año con sus éxitos ‘La caballita’, ‘Amor fingido’, ‘El último Adiós’ y ‘Con la de al lado’. “Este año ha sido complicado para todos, pero nuestro trabajo es llevarles alegría, y tenemos que recibir este 2021 con el mejor de los ánimos y esperando que vengan tiempos mejores”, señaló Dantes Cardosa.

