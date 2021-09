«Intensa», le dice Said Palao a su pareja Alejandra Baigorria por presionarlo con tener un hijo

Compartir Facebook

La parejita del momento está dejando mucho de que hablar después de las palabras que se dijeron en el programa de Esto es Guerra.

Y es que Said Palao y Alejandra Baigorria fueron protagonistas de un momento muy tenso en el programa reality pues como se recuerda Ale dio a entender que está esperando que su chico le de su primer retoño lo que no habría tomado muy bien el influencer.

Todo esto a raíz de un sketch realizado en donde todos los concursantes se decían ‘la vela verde’ Said y Ale no fueron ajenos a esto y aprovecharon el momento para lanzarse ciertos dardos.

Mientras Alejandra Baigorria hacia ciertos reclamos a Said Palao, él respondió con una curiosa frase llamándola «intensa» y terminó haciéndole un inesperado pedido sobre un futuro bebé.

“Que digas eso no me hace daño, eres tan intensa que me sigues hasta el baño, pero la verdad yo a tus reglas me rijo, solo no me presiones con un hijo”, fue lo que rapeó el chico reality.

Al escuchar estas palabras la ‘Rubia de Gamarra’ se mostró un poco incomoda al haber tocado un deseo que ella tiene desde hace muchos años atrás cuando estaba en una relación con Mario Hart.

Todo sería una broma

Sin embargo, todo este ‘show’ solo fue parte de un juego, pues el guerrero ha confirmado que desea tener una familia con su rubia pero no por ahora ya que desean enfocarse en proyectos personales para poder iniciar una hogar juntos.

Alejandra Baigorria asegura que no presiona a Said Palao para tener hijos: “Yo lo tomo a chiste”

Alejandra Baigorria se cansó de las críticas por los peculiares deseos de cumpleaños que tuvo y salió a decir que ella no presiona a Said para hacer nada.

‘Ale’ sorprendió a todos al desear casarse y tener hijos cuando sopló las velitas en su cumpleaños. Esos deseos le valieron una gran cantidad de críticas por presuntamente estar presionando a Said a formar una familia con ella.

“Yo lo tomo a chiste, hay siempre gente en los comentarios ‘ay, que por qué lo presionas’. Saben que ya lo tenemos claro, Said y yo tenemos planes a futuro, lo tenemos clarísimo y nosotros nos bromeamos así porque justamente son bromas, son cosas del momento, nos hemos reído todos”, señaló ‘la Baigorria’.