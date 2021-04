Intenta matar a ex pareja delante de sus hijos

Compartir Facebook

Delante de sus cuatro pequeños hijos, un sujeto agredió brutalmente e intentó asesinar con un cuchillo y el pico roto de una botella a su ex pareja, quien producto del ataque está a punto de perder la visión en el ojo izquierdo. Sandy Aranda, la víctima de este intento de feminicidio vive aterrorizada y teme que el atacante regrese a buscarla para matarla junto a sus hijos.

La madre de familia señaló que durante casi media hora fue agredida por Víctor Alejandro Constantino Torres, a quien poco le importó la presencia de sus pequeños hijos que lloraban y gritaban pidiendo ayuda.

El desquiciado sujeto no solo atacó a golpes a su ex pareja, sino que utilizó un cuchillo y el pico roto de una botella para provocarle varios cortes, uno de ellos a la altura del ojo izquierdo. La aparición de los familiares de Sandy fue providencial para que el violento hombre no logre su propósito de matarla.

AGRESOR SALDRÁ LIBRE

Sandy Aranda parecía estar tranquila, pues el responsable de la agresión había sido detenido, sin embargo, recibió una notificación donde el 10 Juzgado de la Corte de Justicia del Cono Este le informaba que le iban a otorgar garantías, pero que el denunciado iba a ser liberado.

“Yo temo por la vida de mis hijos porque las amenazas siguen, a mi hermana y a mí nos ha amenazado que nos va a golpear porque lo hemos denunciado. Yo no quiero que tomen represalias”, señaló.

Sandy Aranda señala que producto de la agresión uno de sus ojos está dañado y los médicos le advirtieron que puede perder la vista. Asimismo, sus hijos testigos del ataque han resultado con un grave daño psicológico.

el dato

“Quisiera que me ayuden con mis niños, no pueden dormir, preguntan si va a venir, siguen con ese trauma”, sostuvo Sandy.